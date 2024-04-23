Это безумная ложь: Раимбек Баталов ответил на подозрение в связи с Салтанат Нукеновой

Бизнесмен Раимбек Баталов выступил с комментарием по поводу прозвучавших накануне в суде слов о том, что у него была любовная связь с убитой Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина записал видеообращение.

"Друзья, я до последнего не хотел комментировать тему судебного процесса Бишимбаева. Но поток чудовищной грязи, порочащей моё имя, вынуждает меня сделать заявление. Прозвучавшее из уст обвиняемого в чудовищном преступлении в мой адрес, является откровенным бредом. Это безумная ложь. Призываю вас не верить в это враньё. Представителей СМИ и блогеров не распространять недостоверную информацию. Мне очень жаль, что родным и близким Салтанат, столкнувшимся с таким горем, приходится защищать и отстаивать честь своей дочери. Это ужасно. Я приношу свои искренние соболезнования семье Нукеновых", - сказал Баталов.

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22 апреля на процессе по делу об убийстве Салтанат Нукеновой начался осмотр сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева. При просмотре видео от 9 ноября 2023 года, судья нашла несколько файлов. Все записи начиналась с одного и того же вопроса, который Бишимбаев задавал своей супруге: "Ты спала с Раимбеком Баталовым?".

Баталову 53 года. Он предприниматель, общественный деятель, основатель и председатель совета директоров холдинга Raimbek Group, занимающегося производством пищевых продуктов и розничной торговлей.