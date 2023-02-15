Этнокультурные объединения АНК отправили для пострадавших в Турции 28 млн тенге

Этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана отправили для пострадавших в Турции 28 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АНК.

"Трагические последствия стихийного бедствия, произошедшего на территории Турецкой Республики, не оставили равнодушным всё мировое сообщество. Казахстанцы, представители этнокультурных объединений и члены Ассамблеи народа Казахстана с первых же дней событий оперативно развернули сбор помощи для братского народа Турции.

К настоящему времени этнокультурные объединения Ассамблеи народа Казахстана собрали и отправили финансовую помощь на сумму более 28 миллионов тенге, а также товары первой необходимости на сумму свыше 34 миллиона тенге. Сбор помощи продолжается", - говорится в сообщении.