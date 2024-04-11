Есть ли опасность подтопления нефтегазовых объектов в Атырау
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В связи со сложной паводковой обстановкой в Атырауской области на нефтегазовых и других опасных объектах в регионе ведут защитные мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэкологии.
"Из-за возможного затопления паводками полей испарений "Квадрат" и "Тухлая балка", полигона ТБО, объектов ТОО "АНПЗ", компании НКОК (завод Болашак), ТОО "КРI", ТОО "KUS", ТОО "Вест Дала", АНУ АО "Казтрансойл" ведутся работы по укреплению периметров указанных предприятий путём герметизации и укрепления ограждений заводов и сооружений защитных барьеров с использованием мешков с песком, пленки и других материалов. Предпринимаются и другие эффективные меры защиты объектов предприятия от подтопления. Организовано дежурство персонала", - сообщили в ведомстве.
В мероприятиях задействованы 32 единицы специальной техники и более 220 работников заводов и подрядных организаций.
Пока подтопления объектов, линейных узлов и магистрального нефтепровода не зафиксированы.
На сегодня угрозы подтопления не прогнозируется.
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