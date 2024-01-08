ЕСП прекратил действие: как платить налоги самозанятым казахстанцам

О вариантах налогообложения для казахстанцев, которые платили ранее Единый совокупный платеж, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД), передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 января 2024 года если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность, то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Это даст возможность обращаться в медицинские учреждения за получением медицинской помощи", - сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что от уплаты ОСМС освобождаются женщины в декретном отпуске, многодетные матери, за них взносы оплачивает государство.

"Если гражданин продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, то ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выбрать удобный для него режим налогообложения – патент (ставка налога 1%), упрощенная декларация (ставка налога 3%), режим розничного налога (ставка налога 4%). Выбрать режим налогообложения можно через мобильное приложение "Е-salyq Business", где автоматически производится исчисление и уплата налога, а также социальных платежей", - сообщили в комитете госдоходов.

Также в едомстве отметили, что в этом случае минимальная ежемесячная сумма социальных платежей составит 17 425 тенге (обязательные пенсионные взносы – 8 500 тенге, социальные отчисления – 2 975 тенге, взносы на ОСМС – 5950 тенге).