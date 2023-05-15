"Если я разглашу нюансы уголовного дела, я сяду" — зампред КНБ о январских событиях

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Что будет с имуществом экс-председателя КНБ Карима Масимова, и где сейчас находится экс-первый заместитель председателя КНБ РК Самаш Абиш. На эти вопросы в кулуарах мажилиса в понедельник, 15 мая, ответил заместитель председателя КНБ РК Марат Колкобаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Я бы попросил по этим вопросам обращаться в суд. Мы занимались предварительным расследованием. И мы его закончили и направили в суд. Решение суда вы знаете", — сказал Марат Колкобаев.

Журналисты также интересовались, кто будет реализовывать его имущество. Зампред КНБ сообщил, что этим вопросом занимаются судебные исполнители, отказавшись комментировать другие подробности дела, ссылаясь на секретность.

Представители СМИ задали вопросы по громкому делу экс-начальника департамента Алматинской области Серика Кудебаева, которого приговорили к десяти годам лишения свободы за превышение должностных обязанностей. По версии следствия, во время январских беспорядков 2022 года он, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции.

"Я информацию дать не могу, потому что расследование на сегодняшний день ведёт генеральная прокуратура. По результатам они, видимо, проинформируют об этом", — ответил Марат Колкобаев на вопрос будет ли кто-то привлечён к ответственности за побег Кудебаева.

Заместитель председателя также ответил на вопрос о том, почему Самата Абиша не привлекли к к уголовной ответственности по январским событиям.