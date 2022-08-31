Если "серый" вывоз ГСМ не прекратится, то усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны - КМГ

Фото: BaigeNews.kz

Председатель правления нацкомпании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев посетил с рабочим визитом Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Мирзагалиев провёл совещание с участием руководства КМГ, завода и партнёров.

На совещании президент ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) Ерболат Кожабаев сообщил, что за 7 месяцев 2022 года на ПКОП переработано 3,6 миллиона тонн нефти, произведено бензинов почти 1,2 миллиона тонн, дизельного топлива – 1,1 миллиона тонн, авиатоплива – 204 тысячи тонн и другие нефтепродукты.

При этом за аналогичный период 2021 года на ПКОП было переработано почти 2,7 миллиона тонн нефти, произведено более миллиона тонн автобензинов, 779 тысячи тонн дизтоплива, 149 тысячи тонн авиакеросина.

"Отмечу, что Шымкентский НПЗ работает стабильно, на текущий момент полностью выполняет производственные планы, а по выработке дизтоплива идёт с перевыполнением плана на 1100 тонн. Основными причинами текущей напряженной ситуации на рынке ГСМ являются существующий диспаритет цен на ГСМ по сравнению с соседними странами и большие перетоки производимых в Казахстане нефтепродуктов, особенно нелегального вывоза дизельного топлива", - отметил Мирзагалиев.

В связи с этим глава КМГ призвал уполномоченные госорганы усилить контроль, особенно по периметру границы Казахстана, и принять в срочном порядке кардинальные мер по вопросу прекращения нелегального вывоза нефтепродуктов с территории страны.

Указывается, что все три НПЗ в стране на текущий момент работают на максимальном режиме и выполняют в полном объёме утверждённые планы по производству нефтепродуктов. Более того, в целях недопущения дефицита на 2023 год перенесён ранее запланированный ремонт Шымкентского НПЗ, что позволит перевыполнить план сентября текущего года по производству дизельного топлива на 70 тысяч тонн и по итогам года на 20 тысяч тонн

Как было отмечено на совещании, если "серый" вывоз ГСМ не прекратится, то все усилия нефтепереработчиков будут безрезультатны. Руководству завода совместно с блоком переработки КМГ поручено подготовить необходимые материалы по вопросу нелегального вывоза нефтепродуктов для их последующего направления в уполномоченные госорганы.

По итогам совещания глава КМГ поручил руководству завода обеспечить стабильную и безаварийную работу ПКОП, исполнение производственной программы и выполнение всех показателей, а также продолжить реализацию социальной политики по созданию необходимых условий для труда, быта и оздоровления работников.