Если государство не станет слышащим, оно получит кричащее общество - эксперт

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В Казахстане в ближайшее время ожидаются большие социально-экономические и политические перемены. Что нужно для обеспечения территориальной целостности, защиты граждан и сохранения общественного порядка - рассказали эксперты, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан сейчас ведёт выверенную политику, считает председатель правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Айгуль Соловьева.

"Наш президент - дипломат, он работал в структурах ООН. Он умеет балансировать. Но получится ли это у нас до конца? По моему мнению, нужно придерживаться ценностей, о которых он говорил на последней Генеральной ассамблее ООН. Казахстану очень сложно, рядом Россия со своим режимом, у Китая более коммунистического направления ценности. На мой взгляд, нужно придерживаться тех ценностей, которые закреплены в ООН и которые являются их основополагающими принципами, куда движется весь мир", - говорит она.

Эксперт отмечает, что верховенство закона будет тогда, когда в стране будет полная демократия.

"Надо выстраивать страну таким образом, чтобы парламент мог выражать свою позицию, чтобы он по 10 раз не принимал разных решений в течение двух лет, чтобы мы не бросали камни в прошлое. В демократии тоже много недостатков. Но ничего лучше человечество не придумало, такое мнение бытует во многих международных организациях. Если будет режим, диктатура и единовластие, то говорить о том, что кто-то будет соблюдать закон, смысла нет. Потому что каждый будет считать, что он неуязвим, что он имеет безграничные полномочия, и будет позволять себе всё, что угодно", - ответила Соловьева.

По её мнению, общественный сектор должен помогать правительству для того, чтобы существующие проблемы не выливались в те митинги, которые у нас были в январе, чтобы это не приобрело хаотичный характер.

"Я вот наблюдаю иногда, все просят каких-то социальных благ. Но возникает вопрос, а мы заработали на то, чтобы иметь эти блага? Если, допустим, социальная защита в Германии достаточно интересная и нравится нашим, то давайте тогда как немцы работать. Потому что без того, чтобы бизнес мог что-то создать, если он не будет платить налоги и пополнять бюджет, тогда и социальных выплат не будет", - считает она.

По мнению председателя общественного фонда "Гражданский Альянс Костанайской области "ГрИн" Динары Утебаевой, в правозащитной сфере в разных регионах Казахстана дела обстоят по-разному.

"Есть ситуации, когда соблюдаются права граждан, но бывает и обратное. К сожалению, большое количество граждан пишут письма на различные порталы, напрямую даже президенту, потому что не могут найти решение на местах. Хорошо, хотя бы есть доступные открытые порталы, общественные приемные, в которые можно обращаться", - говорит Динара Утебаева.

Эксперт приводит в пример НПО, которые занимаются защитой прав людей с инвалидностью.

"Есть ситуации, когда законы одни, а в разных регионах страны они работают по-разному. До сих пор, например, в Костанае мы не можем добиться бесплатного проезда сопровождающих людей с инвалидностью. Потому что ссылаются на отсутствие законодательных норм, тогда как такая же ситуация решена в Актобе или в Астане. И тогда граждане задают вопросы, почему, чтобы что-то получилось, нужно биться, кричать, писать? Уходит очень много времени. Этот вопрос поднимали с начала года, но на сегодняшний день он ещё не решен. Поэтому ситуация неоднозначная", - отметила она.

Для социального развития страны нужно поддерживать средний слой населения, считает Утебаева.