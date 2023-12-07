ESIRTKIGE JOL JOQ: акцию против наркотиков провели в Астане
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Разъяснительную работу по профилактике наркомании среди горожан провели в столичном районе "Сарыарка". В ходе акции прохожим раздавали информационные буклеты, предупреждающие о пагубном влиянии употребления вреде наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Акцию организовал "Молодёжный ресурсный центр "Астана жастары".
Цель мероприятия – превентивные меры для уменьшения количества лиц, зависимых от наркотиков, состоящих на диспансерном учёте, в том числе молодёжи от 14 до 35 лет.
Представители Управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции, Управления по вопросам молодежной политики, сотрудники аппарата акима района "Сарыарка" и районной прокуратуры провели разъяснительную работу по профилактике наркомании в ночном клубе "Нирвана", "Стамбул" и кафе "Жаркыл".
Руководитель отдела по работе с молодёжью категории NEET "Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Әлфараби Нұркенұлы отметил, что акция проходит в рамках проекта "ESIRTKIGE JOL JOQ" и направлена на предотвращение наркомании среди молодёжи.
"Подобные акции проводятся регулярно, и за текущий год нами организовано около 15 мероприятий. Сюда включены акции по закрашиванию стен, проведены разъяснительные работы на базе университетов, школ и колледжей. Более 20 тренингов организовано в образовательных учреждениях с участием профессиональных психологов, а также сотрудников Управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции. На следующий год планируется создать рабочую группу, в которую будут вовлечены все исполнительные органы и негосударственные организации (НПО). В рамках ее деятельности предусматривается точечная работа, в результате которой будет охвачено не менее 300 тысяч молодых людей", - сообщил он.
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