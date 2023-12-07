ESIRTKIGE JOL JOQ: акцию против наркотиков провели в Астане

Разъяснительную работу по профилактике наркомании среди горожан провели в столичном районе "Сарыарка". В ходе акции прохожим раздавали информационные буклеты, предупреждающие о пагубном влиянии употребления вреде наркотических веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Акцию организовал "Молодёжный ресурсный центр "Астана жастары".

Цель мероприятия – превентивные меры для уменьшения количества лиц, зависимых от наркотиков, состоящих на диспансерном учёте, в том числе молодёжи от 14 до 35 лет.

Представители Управления по противодействию наркопреступности городского департамента полиции, Управления по вопросам молодежной политики, сотрудники аппарата акима района "Сарыарка" и районной прокуратуры провели разъяснительную работу по профилактике наркомании в ночном клубе "Нирвана", "Стамбул" и кафе "Жаркыл".

Руководитель отдела по работе с молодёжью категории NEET "Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" Әлфараби Нұркенұлы отметил, что акция проходит в рамках проекта "ESIRTKIGE JOL JOQ" и направлена на предотвращение наркомании среди молодёжи.