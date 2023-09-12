Ещё одного вице-министра назначили в Казахстане
Сегодня, 15:01
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Сегодня, 15:01Сегодня, 15:01
175Фото: primeminister.kz
Новым вице-министром науки и высшего образования РК стал Дархан Ахмед-Заки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением Правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК", - говорится в сообщении.
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