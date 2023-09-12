  • 12 Сентября, 15:54
  • BAIGENEWS

Ещё одного вице-министра назначили в Казахстане

Сегодня, 15:01
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primeminister.kz Сегодня, 15:01
Сегодня, 15:01
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Фото: primeminister.kz

Новым вице-министром науки и высшего образования РК стал Дархан Ахмед-Заки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением Правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК", - говорится в сообщении.

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