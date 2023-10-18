Ещё одно село газифицировано в Актюбинской области

Накануне Дня Республики Казахстана жители села Жаркемер Мугалжарского района получили доступ к газу, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов торжественно поздравил жителей села и отметил, что согласно поручения Президента страны по развитию села, подключение газа является основой для дальнейшего перспективного развития сельских населенных пунктов.

На сегодняшний день в селе Жаркемер проживают 81 человек , которые проживают в 17-ти домах. Несомненно, что газификация даст новые воззможности для сельчан.

Строительство газопровода от села Жагабулак до села Жаркемер осуществило ТОО "Енисей 22". ТОО "Казахойл Актобе" оказало спонсорскую помощь для проведения работ по газификации.

На торжественном мероприятии приняли участие аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов, аким Батпаккольского сельского округа Мейрамбек Бокашев, руководитель ТОО "Казахойл Актобе" Асхат Утегенов и жители села.