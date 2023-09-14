Ещё одна страна ввела безвиз для граждан Казахстана
Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
106Фото: omore.city
Министерство иностранных дел РК подтвердило, что Таиланд вводит временный безвизовый режим для граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, правительство Таиланда с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года вводит временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан. Делается это в целях укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма.
"Казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок требуется оформление соответствующей визы", - сообщил МИД.
Отмечается, что проездным документом служит паспорт гражданина РК. Срок его действия на момент пересечения границы должен превышать шесть месяцев.
Тайские власти сообщили о своём рашении ранее.
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