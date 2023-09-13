Безвизовый режим с Казахстаном установил Таиланд

Туристы из Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Об этом сообщила министр туризма и спорта королевства Судаван Хоуп Суфакикосон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Reporters.

Безвизовый режим начнёт действовать с 25 сентября и продлится до 29 февраля 2024 года.

"Давайте сосредоточимся на получении дохода, а не на потерях", - сказала министр.

По её мнению, мера, принятая и в отношении граждан Китая, позволит увеличить количество туристов в Таиланде на 30 процентов.