Ещё один железнодорожный вокзал построят в Алматы до 2027 года
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В Алматы появится третий железнодорожный вокзал. Строительство вокзала Алматы-3 в Алатауском районе входит в комплекс проектов по развитию агломерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.
Новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.
"Участок для строительства новой железнодорожной платформы находится на магистральной сети, принадлежащей АО Национальная компания "Қазақстан темiр жолы". Проект будет реализован недалеко от мкр. Мадениет. Платформа будет строиться силами "Қазақстан темiр жолы". Наша основная задача была предусмотреть в ПДП вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, согласно Транспортному каркасу, который был опубликован 2 недели назад. У нас стоят сроки – 2026-2027 годы", – сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.
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