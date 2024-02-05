Ещё один железнодорожный вокзал построят в Алматы до 2027 года

В Алматы появится третий железнодорожный вокзал. Строительство вокзала Алматы-3 в Алатауском районе входит в комплекс проектов по развитию агломерации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.