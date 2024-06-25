Ещё один участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане

В компании "КазАвтоЖол" сообщили о начале среднего ремонта на участке дороги "Обход Астана", передаёт BaigeNews.kz.

"С 25 по 28 июня на участке трассы Р-10 "Обход Астана" (с 46 по 53 километры) проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами", - обратились в компании к автомобилистам.