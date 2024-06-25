Ещё один участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане
Сегодня, 16:35
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Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
62Фото: pxhere.com
В компании "КазАвтоЖол" сообщили о начале среднего ремонта на участке дороги "Обход Астана", передаёт BaigeNews.kz.
"С 25 по 28 июня на участке трассы Р-10 "Обход Астана" (с 46 по 53 километры) проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами", - обратились в компании к автомобилистам.
Схема обхода выглядит так:
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