  • 25 Июня, 16:53
  • BAIGENEWS

Ещё один участок объездной дороги начали ремонтировать в Астане

Сегодня, 16:35
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: pxhere.com

В компании "КазАвтоЖол" сообщили о начале среднего ремонта на участке дороги "Обход Астана", передаёт BaigeNews.kz.

"С 25 по 28 июня на участке трассы Р-10 "Обход Астана" (с 46 по 53 километры) проводится плановый средний ремонт дороги. В связи с возможным временным частичным ограничением движения на данном участке рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут. Просим проявить понимание и терпение в связи с возможными временными неудобствами", - обратились в компании к автомобилистам.

Схема обхода выглядит так:

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