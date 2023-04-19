Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile

Цифровое удостоверение охотника теперь доступно в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".



Электронный документ доступен только для граждан, оформившим его с января 2023 года.

Цифровое удостоверением охотника можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для удостоверения право физического лица на охоту на территории Казахстана.

Чтобы найти новый цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе "Цифровые документы" из списка документов кликнуть на "Удостоверение охотника".

В настоящее время сервис "Цифровые документы" мобильного приложении eGov mobile содержит 24 документа (удостоверение личности, паспорт гражданина РК, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются более 11,7 миллиона граждан. Все цифровые документы можно предъявлять по месту требования, Законом закреплена равнозначность электронного документа, то есть цифровых документов, их бумажным аналогам.