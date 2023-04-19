Лента новостей

Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile Сегодня, 06:48
403
Сегодня, 06:48
403

Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile

Цифровое удостоверение охотника теперь доступно в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".
 
Электронный документ доступен только для граждан, оформившим его с января 2023 года.

Цифровое удостоверением охотника можно воспользоваться в приложении eGov Mobile для удостоверения право физического лица на охоту на территории Казахстана.

Чтобы найти новый цифровой документ, необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, на главной странице в разделе "Цифровые документы" из списка документов кликнуть на "Удостоверение охотника".

В настоящее время сервис "Цифровые документы" мобильного приложении eGov mobile содержит 24 документа (удостоверение личности, паспорт гражданина РК, водительское удостоверение, паспорт вакцинации, ПЦР тест и свидетельство о рождении и др.), которыми активно пользуются более 11,7 миллиона граждан. Все цифровые документы можно предъявлять по месту требования, Законом закреплена равнозначность электронного документа, то есть цифровых документов, их бумажным аналогам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:48
403
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх