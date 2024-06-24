Ещё один ребёнок скончался от коклюша в Казахстане

Второй случай смерти ребёнка от коклюша произошёл в Казахстане. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"У нас зарегистрировано в текущем году два случая летального исхода от коклюша. В Карагандинской области ребёнок и в Улытауской области. Они оба были непривитые. Второй ребёнок не достиг прививочного возраста", - сказала Есмагамбетова.

Врачи отмечают, что коклюш – крайне опасная инфекция, смертность от которой очень высока: из 10 заболевших погибнуть могут четверо.

Сейчас в Казахстане ежемесячно регистрируют от 350 до 400 случаев заражения коклюшем, сообщила Айжан Есмагамбетова. Около 90% всех заболевших не привиты. В Минздраве призывают не отказываться от иммунизации. Главный санврач страны заверяет, что французская вакцина против коклюша доказала свою эффективность.