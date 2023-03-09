Ещё один крупный завод планируют построить в ВКО

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Крупный завод по производству катодной меди хотят запустить в Восточно-Казахстанской области. Актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Участники совещания обсудили планы по строительству медеплавильного завода мощностью 300 тысяч тонн катодной меди в год в Восточно-Казахстанской области. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан, а также создать более тысячи постоянных рабочих мест.

Ожидается, что новый завод внесёт существенный вклад в увеличение экспорта Казахстана.

Участники совещания затронули вопросы налогообложения, электроснабжения, защиты прав инвесторов, привлечения иностранной рабочей силы, соблюдения экологических требований и норм законодательства республики в целом.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил уполномоченным госорганам в рабочем порядке обеспечить активное взаимодействие с инвесторами для успешной реализации данного перспективного проекта.