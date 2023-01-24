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146Фото: pixabay.com
Ещё один казахстанец скончался от коронавируса
По данным Минздрава от коронавируса за сутки, 22 января, скончался один казахстанец, ещё 46 человек заразились вирусом, передаёт BaigeNews.kz.
24 января лечение от КВИ продолжают получать 1 790 человек (–1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном уровне — 1 656 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии — пять пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести — пять пациентов,
- на аппарате ИВЛ — два пациента.
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