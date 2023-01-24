Ещё один казахстанец скончался от коронавируса

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По данным Минздрава от коронавируса за сутки, 22 января, скончался один казахстанец, ещё 46 человек заразились вирусом, передаёт BaigeNews.kz.

24 января лечение от КВИ продолжают получать 1 790 человек (–1 652+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 134 пациента, на амбулаторном уровне — 1 656 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: