Ещё два участка республиканской автотрассы закрыли в Казахстане
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
169Фото: ukranews.com
Введено ограничение движения транспорта на трёх участках автодорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
В Карагандинской области закрыли два участка, оба на автодороге "Екатеринбург - Алматы":
- от 1505 до 1610 километра, от села Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;
- от 0 до 16 километра, от Пришахтинска до села Новостройка.
Также в ведомстве сообщили, что по-прежнему закрыт один участок по трассе "Ушарал-Достык" в области Жетысу – от 84 до 184 километра, от станции Коктума до станции Достык.
В КазАвтоЖол отметили, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Также сообщается, что к этому моменту на автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек.
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