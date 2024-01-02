Ещё два участка республиканской автотрассы закрыли в Казахстане

Введено ограничение движения транспорта на трёх участках автодорог республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В Карагандинской области закрыли два участка, оба на автодороге "Екатеринбург - Алматы":

от 1505 до 1610 километра, от села Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;

от 0 до 16 километра, от Пришахтинска до села Новостройка.

Также в ведомстве сообщили, что по-прежнему закрыт один участок по трассе "Ушарал-Достык" в области Жетысу – от 84 до 184 километра, от станции Коктума до станции Достык.

В КазАвтоЖол отметили, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Также сообщается, что к этому моменту на автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек.