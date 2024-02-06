В Казахстане на деньги коррупционеров построят ещё 20 новых школ

20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

"Школы расположатся в городе Шымкент, Жетысу и Кызылординской областях по три; в Жамбылской области четыре; город Астана и Алматинская область по две; ЗКО, Павлодарская, СКО по одной", - говорится в сообщении.

Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, доступен на сайте ведомства.

По информации ведомства, в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из ФПИО профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.