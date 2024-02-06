В Казахстане на деньги коррупционеров построят ещё 20 новых школ
Сегодня, 14:09
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Сегодня, 14:09Сегодня, 14:09
152Фото: gov.kz
20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
"Школы расположатся в городе Шымкент, Жетысу и Кызылординской областях по три; в Жамбылской области четыре; город Астана и Алматинская область по две; ЗКО, Павлодарская, СКО по одной", - говорится в сообщении.
Список объектов образования, которые будут построены на средства, изъятые у коррупционеров, доступен на сайте ведомства.
По информации ведомства, в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из ФПИО профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.
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