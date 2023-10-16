Ещё 13 новых школ появилось в Казахстане

За счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования заработали 13 новых школ на 24 566 ученических мест в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, в Казахстане к началу 2023-2024 учебного года за счёт средств Фонда поддержки инфраструктуры образования введены в эксплуатацию 13 школ: шесть из них открыты в Алматинской области, три – в Астане, две – в Кызылординской области, по одной - в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях.

"В целях искоренения трехсменных, аварийных школ, дефицита ученических мест сформирован Фонд поддержки инфраструктуры образования, который осуществляет деятельность за счет средств, изъятых у коррупционеров. Отбор осуществляется по 11 приоритетам, в первую очередь, на завершение строительства раннее начатых школ. На сегодня из фонда профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Средства поступили на счета местных исполнительных органов", – отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

Отмечается, что с начала учебного года в стране появилось уже 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Всего в 2023-2024 учебном году планируется ввести в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи ученических мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ.

Помимо этого, начата реализация национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.