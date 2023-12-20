Ещё 120 млн долларов, выведенные Кайратом Сатыбалды, возвращены в Казахстан
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Антикор Казахстана продолжает работу в рамках продолжающихся расследований в отношении Кайрата Сатыбалды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц, принимая меры по возврату незаконно выведенных из страны активов, в том числе денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём.
"Только в декабре в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат денежных средств Кайрата Сатыбалдына общую сумму 120 миллионов долларов, что превышает 55,4 миллиарда тенге", - сообщили в Антикоре.
Указанные средства направлены в республиканский бюджет в счёт возмещения ущерба, причиненного государству.
Отмечается, что всего Антикор за последние два года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму более 912 миллиардов тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.
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