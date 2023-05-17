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Еще один ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки
В Алматы ещё один жилой комплекс пополнил список незаконных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz. Речь идёт о коттеджном городке с таунхаусами "Мечта". Как сообщает управление градостроительного контроля (УГАСК), покупать здесь квартиры опасно - дома могут снести по решению суда.
Как выяснилось в ходе проверок, таунхаус построен со множественными нарушениями и сильно отличается от согласованного эскизного проекта. Целевое назначение участка также не подходит для многоквартирного строительства.
Но несмотря на это, застройщик уже полностью ввёл в эксплуатацию первое пятно ЖК.
Осенью прошлого года застройщик получил предписание на устранение нарушений за строительство без проектно-сметной документации, а затем оштрафован за его невыполнение.
Сейчас ГАСК обратился в суд с иском об отмене акта приёмки в эксплуатацию и сносе объекта.
В акимате напомнили о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящийся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp номеру горячей линии Управления градостроительного контроля: +7 705 89 66 000.
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