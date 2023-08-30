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Еще 160 многодетных семей получат собственное жилье в области Абай

Сегодня, 18:20
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акимат г.Семей Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
178
Фото: акимат г.Семей

В честь празднования Дня Конституции состоялось торжественное вручение ключей от домов многодетным семьям области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Арендное жилье без права приватизации и выкупа расположено в Комсомольском поселке, площадь каждой составляет 85 квадратных метров. 

Заветные ключи 10-ти счастливым обладателям квартир, состоящим в очереди на получение жилья, лично вручил аким г. Семей Нурбол Нурсагатов, поздравив с новосельем.

"Одно из главных направлений социальной политики государства – обеспечение населения жильем. В этом году по городу ключи будут вручены 122 очередникам. Сегодня мы вводим новое жилье и разделяем радость многодетных семей. Желаю Вам благополучия, уюта и добра", - разделил радость новоселов глава города. 

Стоит отметить, в сентябре 2023 года, еще 32 многодетные семьи переедут в новые дома в поселке Комсомольский. 

В целом, за 2023 год в области Абай выдано 43 квартиры многодетным семьям, 120 - представителям социально-уязвимых слоев населения. В ближайшее время планируется обеспечить жильем еще 501 семей категории СУСН и 117 многодетных.

 

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