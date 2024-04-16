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Еще 12 тонн гумпомощи направили в Акмолинскую область общественные организации Астаны

Сегодня, 12:20
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Еще 12 тонн гумпомощи направили в Акмолинскую область общественные организации Астаны Сегодня, 12:20
Сегодня, 12:20
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В минувшие выходные общественным фондом "Рухани қоғам әлемі" и Союзом инвалидов и ветеранов войны в Афганистане города Астаны еще 12 тонн гуманитарной помощи было направлено пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.

Неправительственные организации направили в Буландинский район Акмолинской области 12 тонн гуманитарной помощи.

Благодаря сплоченности и неравнодушию рядовых граждан, в том числе ветеранов- афганцев собраны продовольствие, матрасы, одеяла, одежда и теплая одежда, предметы первой необходимости для пострадавших.

Ранее Фондом было направлено около 7 тонн гумпомощи из Астаны в Актобе.

В столице работают 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе принимают участие около 30 волонтерских организаций.

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