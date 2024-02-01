Ернур Утегенов стал рукапом МЧС РК

Ернур Утегенов назначен на должность руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", - говорится в сообщении.

Ернур Утегенов с 2021 года был начальником ДЧС Западно-Казахстанской области, до этого в 2019-2021 годы возглавлял ДЧС Павлодарской области, а еще раньше – с 2012 по 2019 годы был заместителем начальника ДЧС Актюбинской области.