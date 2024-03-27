Ермаганбет Булекпаев облетел паводкоопасные районы Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев с воздуха ознакомился с паводковой ситуацией в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

В области пока ёщё 60 процентов территории покрыто снегом, реки находятся в зимнем режиме.

Однако паводки уже начались. Оперативный штаб круглосуточно следит за ситуацией. Все организации переведены на усиленный режим работы.

Булекпаев вместе с начальником ДЧС Муратом Катпановым облетел паводкоопасные районы.

По словам главного спасателя области, паводки в регионе начались 18 марта. Именно тогда стали поступать первые обращения жителей об угрозе подтопления дворовых территорий.

"Осложнилась обстановка 25 и 26 марта. Наблюдались подтопления в посёлке Агадырь Шетского района и в Караганде. В обоих случаях интенсивно поступала вода со стороны степи. На станции Агадырь арычная система справилась, но на отдельных участках были разливы. Привлечено 20 единиц техники и около 80 человек. Сейчас ситуация стабильная, – сказал Мурат Катпанов. – В Караганде поступление больших объёмов талых вод было со стороны Уштобе. Ливнеприёмники не справлялись. Это привело к разливу на проспектах Шахтёров, Республики, Строителей. К 20:00 26 марта вода ушла".

Есть переливы на отдельных участках дорог областного и республиканского значения. В частности, между Осакаровкой и Молодёжным большой поток воды частично размыл обочины дорог. Зарегистрированы переливы на дорогах в Актогайском и Шетском районах. Критических ситуаций, угрожающих подтоплением, нет.

"На отдельных участках дорог областного значения наблюдаются переливы. Там дежурят работники дорожных организаций, сотрудники ДЧС. Также идёт откачка воды там, где это необходимо. Предупреждаю жителей, чтобы они соблюдали меры предосторожности. В случае нештатных ситуаций необходимо немедленно обращаться в местные исполнительные органы, в том числе в акиматы и ДЧС", – сказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

В ближайшие два дня в регионе ожидается повышение температуры воздуха и частично осадки. Это может отразиться на паводковой ситуации.

Жителей области просят сообщать о рисках подтопления и о скоплении талой воды по телефонам: (8-7212) 43-36-36, 43-37-37, 112.