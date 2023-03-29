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Акорда Сегодня, 12:44
93
Сегодня, 12:44
93
Фото: Акорда

Ерлан Кошанов переизбран спикером Мажилиса

Ерлан Кошанов избран спикером Мажилиса парламента, передает BaigeNews.kz. Депутаты проголосовали единогласно за его кандидатуру.

Ерлан Кошанов возглавлял  Мажилис с 1 февраля 2022 года. 26 апреля 2022 года он стал председателем партии Amanat.

До этого он занимал пост руководителя Администрации президента. Также он был акимом Карагандинской области, руководителем канцелярии премьер-министра РК. 

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Журналист
Сегодня, 12:44
93
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