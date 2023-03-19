Ерлан Кошанов и Маулен Ашимбаев проголосовали на внеочередных выборах в Астане

Свой выбор на внеочередных выборах депутатов мажилиса и маслихатов сделали председатель партии Amanat Ерлан Кошанов и спикер сената Маулен Ашимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Выборы очень хорошо организованы. Всё на высоком уровне. Активность людей очень высока. Мы посетили все регионы в рамках агитационных мероприятий. Уже тогда мы заметили, что люди были активны, активно участвовали в политической жизни, стремились сами решать свою судьбу. Сегодня мы наблюдаем его проявление", - сказал Ерлан Кошанов.

Ерлан Кошанов проголосовал в Астане на избирательном участке №110 в здании АО "Қазақстан темiр жолы". Избирательный участок начал работу с 07:00. Голосование продлится до 20:00.

Председатель сената Маулен Ашимбаев голосовал в столице на избирательном участке №111 в Национальной академической библиотеке.