Ерлан Карин высказался о Национальном курултае

Государственный советник Ерлан Карин высказался в своем Telegram-канале о национальном курултае, передаёт BaigeNews.

"Национальный курултай представляет собой своеобразный срез нашего общества. В нем представлены самые разные группы: интеллигенция, бизнес, правозащитники, гражданские активисты, эксперты и другие. Поэтому для Президента Национальный курултай стал еще одной большой трибуной, с которой он может обозначить свою позицию по самым актуальным вопросам развития страны", - написал госсоветник.

Он отметил, что выступление главы государства можно рассматривать как эффективный инструмент обратной связи и оперативной, системной реакции на дискуссии, идеи, инициативы, прозвучавшие на рабочих секциях и пленарном заседании Курултая. Именно поэтому он обозначил позицию по такому широкому спектру вопросов. Соответственно и откликов общественности на Атыраускую речь Президента тоже много каждый нашел в ней отражение своих интересов и запросов.

Кроме того, Карин высказался о значении Атырауской речи для идеологической сферы.

"Во-первых, в Атырау было объявлено о запуске четырех масштабных инфраструктурных инициатив. Выделю поручение запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров, со ставкой для социальных уязвимых категорий, не превышающей 7%. Наряду с этим Правительство по инициативе Президента должно будет кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Также поставлена задача охватить ремонтно-строительными работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог, что станет рекордом в истории Независимого Казахстана. Большое значение для улучшения качества жизни граждан и состояния экологии в стране имеет и модернизация не менее 1700 километров газовых сетей. Особенно важно, что эти инициативы планируется реализовать уже в этом году с максимальным вовлечением отечественных предприятий. Во-вторых, Президент еще раз емко обозначил стратегические задачи построения открытой, рыночной экономики, ускоренной цифровизации, развития искусственного интеллекта, укрепления транзитно-транспортного потенциала, поддержки предпринимательства, стимулирования инноваций. Шанс Казахстана в глобальной гонке конкурентоспособности заключается в эффективном использовании своих конкурентных преимуществ и постоянном поиске новых точек роста. Этот акцент Президента крайне важен для поступательного прогресса нашей страны", - говорится в сообщении.

Госсоветник подчеркнул то, насколько глава государства владеет всей региональной повесткой.