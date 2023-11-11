Ерлан Карин встретился с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ

Государственный советник Ерлан Карин провёл встречу с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Султан Раев проинформировал Ерлана Карина о проделанной работе и дальнейших планах Международной организации тюркской культуры, которой в этом году исполнилось 30 лет.

Государственный советник отметил, что за эти 30 лет ТЮРКСОЙ проделала большую работу по пропаганде культурного наследия тюркских народов и развитию культурно-гуманитарных связей между тюркскими государствами.

По мнению Ерлана Карина, ТЮРКСОЙ принадлежит большая роль в реализации приоритетов председательства Казахстана в Организации тюркских государств, Х юбилейный саммит которой успешно прошёл в Астане.

Стороны также рассмотрели возможность организации культурных мероприятий в рамках V Всемирных игр кочевников, которые по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева пройдут в следующем году в Казахстане.

В завершение встречи Ерлан Карин и Султан Раев выразили уверенность, что сотрудничество в формате ТЮРКСОЙ будет способствовать популяризации тюркского единства.