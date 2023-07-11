Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО в том случае, если Европейский союз начнет переговоры о членстве его страны в ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

"Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в понедельник, перед тем как отправиться на саммит НАТО в Литве.

Президент добавил, что проинформировал о своих намерениях президента США Джо Байдена и планирует повторить свое требование и на самом саммите, который будет проходить в Вильнюсе во вторник и среду.

Накануне саммита Эрдоган встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Неожиданное заявление Эрдогана вызвало осуждение нескольких европейских политиков, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца.

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. А членство Турции в ЕС — это "другой вопрос, не связанный с этим", — сказал Шольц журналистам в Берлине.

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант напомнила, что у ЕС есть "очень четкий набор шагов, которые должны быть предприняты всеми странами-кандидатами и даже теми, кто хочет стать странами-кандидатами".

Другой неназванный представитель ЕС, которого цитирует издание Economist, назвал предложение Эрдогана шантажом, сравнив его с риторикой турецкого лидера во время миграционного кризиса 2015 года. "Эрдоган повышает ставки. Это, прямо скажем, немного чересчур", — сказал источник газеты.

В течение выходных стало известно еще об одном громком шаге Эрдогана — возврате в Украину пленных командиров отрядов ВСУ, защищавших завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и увез защитников завода с собой; в Кремле назвали это нарушением договоренностей.