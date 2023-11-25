Ерболат Досаев о развитии ТиПО: "Наши специалисты должны быть востребованы на рынке"

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего объезда посетил Алматинский колледж строительства и народных промыслов, на примере которого ознакомился с качеством предоставления молодежи технического и профессионального образования (ТиПО), передаёт BaigeNews.kz.

Глава города осмотрел учебные аудитории колледжа, ознакомился с материально-технической базой. В рамках программы "Жас Маман" из республиканского бюджета было выделено 170 млн тенге для оснащения учреждения современным оборудованием.

Реализация проекта позволила открыть новые направления подготовки кадров: дизайн, архитектура, мебельное производство, электроснабжение. Главе города доложили, что в образовательный процесс активно внедряются стандарты движения WorldSkills. Мастеров и преподавателей для совершенствования навыков обучения направляют в зарубежную стажировку в Германию, Турцию, Малайзию и др.

Директор КГКП "Алматинский колледж строительства и народных промыслов" Камал Жамангозов рассказал о проводимой работе по расширению связей с социальными партнерами с целью создания единой среды обучения. Так, 30 ноября текущего года на базе колледжа планируется открытие Международного центра компетенций в области архитектуры и строительства при поддержке Строительной Академии "ТехноНиколь" Российской Федерации. Главная задача – обучение студентов навыкам применения инновационных технологий для проведения качественных монтажных работ, а также освоение работы с современными и энергоэффективными материалами и системами на кровлях, фасадах и фундаментах. Подобные формы коллаборации в образовании позволят повысить квалификацию специалистов колледжа. Кроме того, в рамках сотрудничества с компанией "ТехноНиколь" в колледж привлечено 120 млн тенге инвестиций.

В свою очередь, руководитель городского управления образования Ляззат Жылкыбаева доложила главе города, что в Алматы подготовка кадров в организациях ТиПО осуществляется по 99 специальностям и 165 квалификациям. В 2023-2024 учебном году было принято в организации ТиПО 29 747 студентов, из них в рамках государственного образовательного заказа были приняты 16 470 студентов. Также на бесплатное обучение был принят 161 студент по категории NEET.

По итогам посещения колледжа аким мегаполиса Ерболат Досаев поручил усилить работу по повышению качества специального образования согласно требованиям современного рынка труда, а также активно вовлекать молодое поколение в получение бесплатного технического и профессионального образования. Кроме того, по поручению акима будет проработан вопрос повышения заработной платы мастеров колледжа.

"По поручению Президента мы особое внимание уделяем развитию профессионально-технического образованию. Наши специалисты должны быть востребованы на рынке. Очень важный вопрос - качество знаний выпускников. Мы за основу взяли базовые стандарты WorldSkills, где колледжи и студенты должны соответствовать самым высоким требованиям. Необходимо сбалансированно обучать и теории, и освоению практических навыков. Это позволит нашим выпускникам в реальной жизни применять свои знания”, — сказал Ерболат Досаев и отметил готовность акимата города расширять меры поддержки колледжей через развитие молодежной политики с акцентом на обеспечение занятости выпускников.

Напомним, в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность продолжения реализации проекта "Бесплатное техническое и профессиональное образование" и поручил обеспечить стопроцентный охват бесплатным ТиПО по востребованным специальностям.

Всего согласно Дорожной карте по реализации “Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года” в городе планируется открыть 18 центров компетенций на базе технических и технологических государственных колледжей до 2025 года.

В ноябре этого года на полях объединенного архитектурно-градостроительного форума акима Алматы Ерболат Досаев особо отметил нестандартные решения, используемые молодыми архитекторами, и сообщил о планах акимата города по утверждению в 2024 году специальных грантов для архитекторов и дизайнеров через обеспечение их специальными заказами на городские проекты.