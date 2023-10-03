eQonaq зафиксировала миллионного туриста, посетившего Казахстан в этом году

Казахстан за девять месяцев посетил миллион иностранных гостей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

Сообщается, что информационная системе eQonaq зафиксировала миллионного туриста в последний день сентября. Гость - турист из Китая, который приехал на четыре дня в Алматы.

Отмечается, что жители Китая занимают третье место среди всех иностранных гостей Казахстана. С начала года в eQonaq отмечено уже более 70 тысяч туристов из Поднебесной.

Первое место делят туристы из России и Узбекистана. Также Казахстан часто посещают жители Индии, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, Германии, Монголии и США. Эти страны входят в ТОП-10.

Самые популярные города у иностранныъх туристов – Астана и Алматы. Столицу в этом году посетили 174 тысячи туристов, Алматы - 343 тысячи. В ТОП-5 мест также входят Алматинская область с посещением 62 тысяч туристов, Атырауская область, в которой побывали 58 тысяч иностранных гостей, и Мангистауская область с 52 тысячами туристов.

Отмечается, что информационная система eQonaq предназначена для учёта иностранных гостей и мониторинга туристского потока. Она также выполнят задачу по миграционному контролю.