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twitter.com/SecBlinken Сегодня, 09:09
189
Сегодня, 09:09
189
Фото: twitter.com/SecBlinken

Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём

Государственный секретарь США Энтони Блинкен написал пост благодарности казахстанцам в своём твиттере, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне понравился мой визит и продуктивные встречи, которые я провёл здесь. Спасибо, президент @TokayevKZ и @MFA_KZ , за тёплый приёем в Казахстане и за проведение #C5plusUS", — написано в его твите. 

Во вторник, 28 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат прибыл в Казахстан с официальным визитом.

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#госсекретарь США #Энтони Блинкен #Социальные Сети
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:09
189
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