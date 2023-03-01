- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 09:59 76
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 09:41 130
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 09:30 152
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 09:09 188
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 08:59 207
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 08:40 220
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 08:32 224
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 08:17 262
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 07:59 352
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 07:04 386
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 06:21 1083
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 05:52 414
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 04:19 584
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 03:45 528
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 02:08 538
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01:47 808
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 00:03 577
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 700
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 668
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 521
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 537
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 550
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 650
- Цены на лекарства в Казахстане отпустят в свободное плавание 28.02.2023 803
- Казахстан продолжит придерживаться многовекторной внешней политики - Тлеуберди 28.02.2023 527
- Блинкен высказался о санкциях и последствиях событий в Украине для стран Центральной Азии 28.02.2023 775
- США поддерживает инициированные Токаевым политические и экономические реформы 28.02.2023 619
- Сервисы быстрого получения сертификатов на товары заблокировали в Казахстане 28.02.2023 610
- Страусиное мясо, моторные лодки и необычные ковры - какими проектами удивляют кызылординские бизнесмены 28.02.2023 609
- Почти 40% казахстанцев живут в сёлах 28.02.2023 681
- Крупная авария произошла на ТЭЦ в Риддере 28.02.2023 549
- Пассажирок рейса "Астана-Шымкент" наказали за оскорбления и побои 28.02.2023 824
- Токаев принял в Акорде главу "КазМунайГаза" 28.02.2023 531
- В Минцифры ответили на информацию о гибели детей в пожаре из-за отсутствия связи 28.02.2023 828
- "Чувствую себя шваброй" - Жания Джуринская 28.02.2023 1088
- Челлендж ко Дню благодарности запустили в соцсетях 28.02.2023 878
- Дату проведения Астанинского международного форума анонсировали в МИДе 28.02.2023 585
- Пенсионерку обязали вернуть Казахстану почти 12 миллионов тенге 28.02.2023 1342
- Январские события: прокурор запросил 9 лет лишения свободы для генерала Кудебаева 28.02.2023 774
- За годы независимости в Казахстане стало на 1,4 тысячи меньше школ 28.02.2023 916
- "Спасатели из Казахстана переживали горе вместе с нами" — советник посла Турции 28.02.2023 556
- Цель финансового мониторинга состояния должников объяснили в Минфине 28.02.2023 815
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области 28.02.2023 673
- В небо над Санкт-Петербургом подняли истребители из-за неизвестного объекта в воздухе 28.02.2023 830
- Пассажиропоток аэропорта Алматы достигнет 8 миллионов человек в 2023 году 28.02.2023 586
- Трое студентов отравились угарным газом в здании вуза в Костанае 28.02.2023 751
- Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане 28.02.2023 589
- В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке 28.02.2023 608
- Из посудомойщика в рок-звёзды: Как костанаец покоряет сцены Нью-Йорка 28.02.2023 681
- Конституционный суд презентовал свою деятельность дипломатическому сообществу 28.02.2023 779
- На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня подряд 28.02.2023 814
- Финансирование канцелярии первого президента сократят в Казахстане 28.02.2023 1118
- Электронные сигареты на 90 миллионов тенге незаконно пытались ввезти в Казахстан 28.02.2023 591
- В Казахстане хотят продлить запрет на вывоз угля ещё на полгода 28.02.2023 583
- Права и обязанности наблюдателей за выборами разъяснили юристы 28.02.2023 615
- Предвыборная агитация: выявили 12 случаев нарушения правил 28.02.2023 605
- Токаев поблагодарил госсекретаря США за поддержку территориальной целостности Казахстана 28.02.2023 1183
- За сбыт наркотиков предусмотрено пожизненное лишение свободы - Генпрокуратура 28.02.2023 754
- Как искали погибших при крушении вертолёта МИ-8, рассказал глава МЧС 28.02.2023 648
- Полиция расследует гибель "чёрного" старателя на шахте в Бестобе 28.02.2023 1089
- На юге дома строят из самана - МЧС о риске обрушения зданий при землетрясении 28.02.2023 697
- Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире 28.02.2023 743
- Заболеваемость раком выросла в Казахстане на 25% — Минздрав 28.02.2023 584
- "Будем держать ход расследования на особом внимании" - Кыдырали о нападении на журналистов 28.02.2023 966
- Блинкен встретился с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди 28.02.2023 640
- Волонтёрское движение по поиску пропавших появилось в Актау 28.02.2023 674
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1595
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1246
- Блинкен посетил КазНУИ в Астане и рассказал, какой музыкой делится в своём Spotify 28.02.2023 788
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 947
- Казахстанцы устанавливают QR-коды на надгробиях на кладбище 28.02.2023 711
- 50 миллиардов тенге выделят на продолжение строительства ЛРТ в Астане 28.02.2023 643
- "Можно было предотвратить". Глава МЧС о февральских потопах в Туркестанской области 28.02.2023 599
- Смаилов раскритиковал работу акимов по вывозу снега 28.02.2023 874
- Грозит ли регионам наводнение весной, рассказали в Минэкологии 28.02.2023 656
- Казахстанские аграрии не могут подать заявки на субсидии и терпят убытки 28.02.2023 641
- Из-за непогоды движение ограничили в четырёх областях Казахстана 28.02.2023 604
- Более 66 млрд тенге составил инвестдоход пенсий казахстанцев за месяц 28.02.2023 599
- Масштабные паводки прогнозирует МЧС в Казахстане 28.02.2023 648
- Выпускникам "Болашака" дадут отсрочку для стажировки за рубежом 28.02.2023 774
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём
Государственный секретарь США Энтони Блинкен написал пост благодарности казахстанцам в своём твиттере, передаёт BaigeNews.kz.
"Мне понравился мой визит и продуктивные встречи, которые я провёл здесь. Спасибо, президент @TokayevKZ и @MFA_KZ , за тёплый приёем в Казахстане и за проведение #C5plusUS", — написано в его твите.
Қайырлы күн, Қазақ елі! I’ve enjoyed my visit and the productive meetings I’ve had while here. Thank you, President @TokayevKZ and @MFA_KZ, for the warm welcome to Kazakhstan and for hosting the #C5plusUS. pic.twitter.com/o7wEHwYWVw— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2023
Во вторник, 28 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде Государственного секретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат прибыл в Казахстан с официальным визитом.
-
Trend news
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 1589
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1243
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 945
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 2881
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2066
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1108
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1359
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11260
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1498
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 9828
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 13846
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1401
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2610
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1035
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6712
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15909
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23942
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2625
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1504
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3417
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1774
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1970
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41392
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1498
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2952
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5115
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10675
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2101
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26915
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3067
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3614
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1640
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4544
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38315
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2885
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1916
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2875
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3127
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19436
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3150
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8059
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37516
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2550
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2760
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13989
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8319
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4011
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2740
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120070
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3763
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3505
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4466
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2583
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7812
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9607
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6642
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3137
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13414
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58311
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3286
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3265
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5268
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2684
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3632
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3494
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16818
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6507
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31974
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3617
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4216
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4156
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73017
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23007
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24930
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4628
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7034
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9556
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4218
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4698
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 4032
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1550
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1164
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1506
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1462
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1645
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1581
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1568
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1915
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1673
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1814
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1953
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2620
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2329
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2064
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1979
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1923
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2137
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1972
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2749
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2531
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2747
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2338
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2527
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2718
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2768
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3150
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2923
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2834
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2981
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3267
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3006
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2897
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2876
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2828
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3007
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3140
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3052
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3100
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3183
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2997
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4782
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3218
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3231
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3111
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2996
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3122
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3234
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3363
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2973
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3222
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3119
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3269
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3360
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3690
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3349
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3582
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3182
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3785
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3681
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4934
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3868
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3740
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4852
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3843
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4408
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4045
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4296
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4602
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4524
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4465
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4374
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4109
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4398
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4441
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4453
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4444
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4748
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4642
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4868
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5050