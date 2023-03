Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём

Государственный секретарь США Энтони Блинкен написал пост благодарности казахстанцам в своём твиттере, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне понравился мой визит и продуктивные встречи, которые я провёл здесь. Спасибо, президент @TokayevKZ и @MFA_KZ , за тёплый приёем в Казахстане и за проведение #C5plusUS", — написано в его твите.

Қайырлы күн, Қазақ елі! I’ve enjoyed my visit and the productive meetings I’ve had while here. Thank you, President @TokayevKZ and @MFA_KZ, for the warm welcome to Kazakhstan and for hosting the #C5plusUS. pic.twitter.com/o7wEHwYWVw