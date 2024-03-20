Елена Рыбакина заявилась на следующий турнир после Майами

Организаторы турнира WTA в Штутгарте (Германия) опубликовали заявочный список участниц, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В нем значится и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) - она получила 4-й номер посева. Также в турнире примут участие главные соперницы Рыбакиной в туре: полька Ига Швентек (1-е место), белоруска Арина Соболенко (2-е место) и американка Кори Гауфф (3-е место). Турнир в Штутгарте пройдет с 15 по 21 апреля.

Пока же в планах у Елены Рыбакиной - выступление на турнире серии WTA 1000 в Майами (США), где в прошлом году она дошла до финала. Первой соперницей Рыбакиной на турнире будет американская теннисистка Кэролайн Доулхайд (50-е место) или датчанка Клара Таусон (91-е место).