Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами

Фото: ktf.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации тенниса.

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира в четвёртом круге турнира со счётом 6:4, 6:3 обыграла Элизе Мертенс (39-я ракетка мира). Победа над бельгийкой стала для Елены 11-й кряду в WTA туре.

Встреча продлилась 1 час и 46 минут. Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. За выход в полуфинал престижного соревнования первая ракетка Казахстана сразится с итальянкой Мартиной Тревизан (24-я ракетка мира).

На пути к четвертьфиналу Miami Open казахстанка победила россиянку Анну Калинскую — 7:5, 4:6, 6:3, испанку Паулу Бадосу — 3:6, 7:5, 6:3 и бельгийку Элизе Мертенс — 6:4, 6:3.