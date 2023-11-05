Елена Рыбакина встретилась с уникальной казахстанкой из Цирка дю Солей

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина посетила представление Цирка дю Солей в Мексике, где встретилась с акробаткой Гаухар Ахметовой-Атертон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахметова-Атертон является единственной казахстанкой, которая выступает в Цирке дю Солей в акробатике. Гимнастка родилась в Алматы, а сейчас проживает в Нью-Йорке. В самом известном цирке в мире она работает с 2006 года.

"Для меня было честью выступать для тебя, Лена. Я уверена, что мы еще встретимся", — подписала акробатка совместное фото с Рыбакиной в Instagram.

Напомним, в Мексике Елена Рыбакина принимала участие в Итоговом турнире WTA, однако не смогла выйти в плей-офф, одержав одну победу и потерпев два поражения.