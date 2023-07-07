Елена Рыбакина восхитила благородным поступком на Уимблдоне

Фото: Sports.kz

Лучшая теннисистка Казахстана и третья ракетка мира Елена Рыбакина проявила уважительное отношение к своей сопернице на Открытом чемпионате Великобритании (Уимблдонский турнир), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во время матча второго круга Уимблдона, в котором Рыбакина играла с француженкой Ализе Корне (74-я ракетка мира), соперница казахстанки получила травму и ей потребовалась медицинская помощь. До прибытия медиков Рыбакина сама подошла к Корне и поинтересовалась ее состоянием здоровья. Видео инцидента представлено ниже.

Благородный поступок Елены по достоинству оценили за рубежом.

"Французская теннисистка Ализе Корне упала на корте. Медицинские бригады не сразу вмешались. Ее соперница Рыбакина пришла к ней раньше медиков", — комментирует ситуацию турецкий журналист Синан Акюз.

"Отличное спортивное мастерство от Рыбакиной", — пишет "Tennis Channel".

Отметим, что в итоге Рыбакина одержала победу над Корне со счетом 6:2, 7:6.