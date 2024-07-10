Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал Уимблдона

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz.

Четвёртая ракетка мира за час обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (21 WTA) со счётом 6:3, 6:2.

Для Елены это уже 19-я победа на Уимблдоне.

За выход в финал Рыбакина сыграет с чемпионкой "Ролан Гаррос"-2021 чешкой Барборой Крейчиковой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA. Она в четвертьфинале обыграла 14-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии - 6:4, 7:6 (7:4).