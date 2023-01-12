Елена Рыбакина пробилась в финал турнира в Австралии

Фото: пресс-службы ФТК

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой во второй раз в карьере вышла в финал турнира серии WTA в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Елена и Анастасия со счётом 6:4, 7:5 победили третьих сеянных Людмилу Киченок из Украины и Елену Остапенко из Латвии в полуфинале парного ивента WTA 500 Adelaide 2. При счёте 4:5 во второй партии Павлюченкова и Рыбакина отыграли двойной сетбол на подаче.

В финале соревнований в Австралии они встретятся с чешками Мириам Колодзьежовой и Маркетой Вондроушовой или с бразильянкой Луизой Стефани и американкой Тэйлор Таунсенд.