Елена Рыбакина пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
106Фото: ktf.kz
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый финал "тысячника" в карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В полуфинале казахстанка со счётом 6:2, 6:4 обыграла 32-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Павлюченкову.
Встреча теннисисток длилась полтора часа. Елена три раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша), которая без борьбы вышла в финал. Каролина Плишкова снялась с полуфинального матча с Игой. Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.
Встреча теннисисток длилась полтора часа. Елена три раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.
В финале лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша), которая без борьбы вышла в финал. Каролина Плишкова снялась с полуфинального матча с Игой. Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.
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