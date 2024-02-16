Елена Рыбакина пробилась в финал турнира категории WTA 1000 в Дохе

Теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвёртый финал "тысячника" в карьере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В полуфинале казахстанка со счётом 6:2, 6:4 обыграла 32-ю ракетку мира, россиянку Анастасию Павлюченкову.



Встреча теннисисток длилась полтора часа. Елена три раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных.



В финале лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Иги Швёнтек (Польша), которая без борьбы вышла в финал. Каролина Плишкова снялась с полуфинального матча с Игой. Причиной отказа чешки от встречи стала травма спины.