Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии

Фото: instagram.com/lenarybakina

Топовая казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина поделилась в Instagram кадрами со своего отдыха, передаёт BaigeNews.kz.

Звезда мирового тенниса замечательно провела время в Итальянской Сардинии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

"Один день в Порто-Черво", — подписала фото Елена Рыбакина.

Порто-Черво — фешенебельный курорт на севере Сардинии, созданный по инициативе принца Карима Ага-хана IV в 60-е годы прошлого века по проекту архитектора Луиджи Вьетти как центр Изумрудного побережья. Постоянных жителей в посёлке не более двухсот. Известно, что эксклюзивный яхт-клуб привлекает в Черво яхты миллиардеров со всего мира. Курорт также пользуется большой популярностью у состоятельных туристов, мировых звёзд и политиков.