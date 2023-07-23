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  • Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии
instagram.com/lenarybakina Сегодня, 11:43
67
Сегодня, 11:43
67
Фото: instagram.com/lenarybakina

Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии

Топовая казахстанская теннисистка, третья ракетка мира Елена Рыбакина поделилась в Instagram кадрами со своего отдыха, передаёт BaigeNews.kz.

Звезда мирового тенниса замечательно провела время в Итальянской Сардинии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Elena Rybakina 🐠 (@lenarybakina)

"Один день в Порто-Черво", — подписала фото Елена Рыбакина.

Порто-Черво — фешенебельный курорт на севере Сардинии, созданный по инициативе принца Карима Ага-хана IV в 60-е годы прошлого века по проекту архитектора Луиджи Вьетти как центр Изумрудного побережья. Постоянных жителей в посёлке не более двухсот. Известно, что эксклюзивный яхт-клуб привлекает в Черво яхты миллиардеров со всего мира. Курорт также пользуется большой популярностью у состоятельных туристов, мировых звёзд и политиков.

 

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Сегодня, 11:43
67
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