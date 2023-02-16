Елена Рыбакина перевела деньги волонтерам в Астане для бездомных животных

Казахстанская теннесистка, чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина перечислила денежные средства в поддержку волонтерского движения, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщило волонтерское движение "Стопотлов" в Instagram.

"Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас (вчера мы первым делом закупили 10 тонн макарон)! Не передать словами нашу радость по этому поводу! Леночка мы все хотим выразить огромную бладарность", - говорится в сообщении волонтеров.