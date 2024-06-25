Рыбакина неожиданно снялась с турнира в Великобритании

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) снялась с турнира в Истборне (Великобритания), передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина была посеяна на турнире под первым номером, но отказалась от участия из-за изменений в расписании. Напомним, во втором круге она должна была встретиться с британской теннисисткой Хэрриет Дарт (105-е место). Теперь Дарт сыграет с "лаки-лузером" - американкой Софией Кенин (48-е место).

На прошлой неделе Елена Рыбакина снялась с турнира в Берлине (Германия), однако тогда причиной были проблемы со здоровьем: казахстанку мучили боли в области живота. Таким образом, следующим турниром для Рыбакиной станет Уимблдон - он начнется 1 июля.