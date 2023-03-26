  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

sunhome.ru Сегодня, 12:05
99
Сегодня, 12:05
99
Фото: sunhome.ru

Электроснабжение в ЖК на левобережье Астаны восстановили

Многоэтажкам на левобережье Астаны вернули электричество, ликвидировав последствие аварии, передаёт BaigeNews.kz

"В 11:50 на подстанции 110/10 кВ "Заречная" ограничение полностью снято. Электроснабжение восстановлено", — сообщили в АО "Астана РЭК".

Напомним, на подстанции произошло возгорание ячейки секционного разъединителя, а затем аварийное отключение силовых трансформаторов. Свет отключили в 23 жилых комплексах (Байтурсынова, Момыш улы, Керей жанибек Хандар, Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, насколько улиц посёлка Тельмана).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05
99
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх