Жилые комплексы на левобережье Астаны остались без света из-за аварии

Фото: okha65.ru

Без света остались более десяти многоэтажек на левобережье Астаны. Об этом сообщают жители города. В АО "Астана РЭК" пояснили, причиной стала авария, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в компании, ЧП произошло 26 марта в 08:20.

"На подстанции 110/10 кВ "Заречная" произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов №1 и №2. В 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчёт и приступил к ликвидации возгорания. В 9:40 пожар локализован. Причины технологического нарушения выясняются", — сообщили в "Астана РЭК".

В данный момент аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВ после возгорания с последующим его испытанием.