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Жилые комплексы на левобережье Астаны остались без света из-за аварии
Без света остались более десяти многоэтажек на левобережье Астаны. Об этом сообщают жители города. В АО "Астана РЭК" пояснили, причиной стала авария, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в компании, ЧП произошло 26 марта в 08:20.
"На подстанции 110/10 кВ "Заречная" произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 кВ. В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов №1 и №2. В 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчёт и приступил к ликвидации возгорания. В 9:40 пожар локализован. Причины технологического нарушения выясняются", — сообщили в "Астана РЭК".
В данный момент аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВ после возгорания с последующим его испытанием.
"На ограничении находятся потребители 23 жилых комплексов (Байтурсынова, Момыш улы, Керей жанибек Хандар, Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, насколько улиц посёлка Тельмана). Электроснабжение потребителей будет восстановлено после полного осмотра оборудования 10 кВ", — сообщили в компании.
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