Электронные очереди появятся ещё на нескольких участках границы Казахстана с Россией

Систему электронной очереди запустят ещё на семи автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-российской границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

С 1 ноября проект работает в пункте "Бидаик" в Северо-Казахстанской области. Сервис хорошо себя зарекомендовал. Электронная очередь обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, исключает скопления грузовых автомашин.

Учитывая положительные результаты, планируется применение системы ещё на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией:

с 15 января 2024 года - пункты пропуска "Карашатау" (Актюбинская область) и "Жезкент" (Абайская область);

с 31 января 2024 года - пункты пропуска "Убе" (Восточно-Казахстанская область) и "Аксай" (Западно-Казахстанская область);

с 15 февраля 2024 года - пункты пропуска "Убаган" (Костанайская область) и "Найза" (Павлодарская область);

с 30 апреля 2024 года - пункт пропуска "Курмангазы" (Атырауская область).