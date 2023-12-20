Электронные очереди появятся ещё на нескольких участках границы Казахстана с Россией
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Систему электронной очереди запустят ещё на семи автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-российской границе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.
С 1 ноября проект работает в пункте "Бидаик" в Северо-Казахстанской области. Сервис хорошо себя зарекомендовал. Электронная очередь обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, исключает скопления грузовых автомашин.
Учитывая положительные результаты, планируется применение системы ещё на семи автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией:
- с 15 января 2024 года - пункты пропуска "Карашатау" (Актюбинская область) и "Жезкент" (Абайская область);
- с 31 января 2024 года - пункты пропуска "Убе" (Восточно-Казахстанская область) и "Аксай" (Западно-Казахстанская область);
- с 15 февраля 2024 года - пункты пропуска "Убаган" (Костанайская область) и "Найза" (Павлодарская область);
- с 30 апреля 2024 года - пункт пропуска "Курмангазы" (Атырауская область).
"Перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через указанные автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Во избежание непредвиденных ситуаций, Комитет госдоходов призывает перевозчиков заблаговременно производить бронирование электронной очереди", - сообщили в КГД.
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