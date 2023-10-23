Электронную очередь внедрят на казахстанско-российской границе

C 1 ноября на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" (Северо-Казахстанская область) на казахстанско-российской границе планируют в пилотном режиме запустить электронную очередь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz, он бесплатный.

"Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat в предоставлении перевозчикам возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Это обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками", - сообщили в КГД.

Перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильный пункт пропуска "Бидаик", с 1 ноября необходимо забронировать место в электронной очереди с помощью приложения CarGoRuqsat.

"Для этого необходимо пройти по ссылке https://cgr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска "Бидаик", указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы", - уточнили в КГД.

Система бронирования электронной очереди уже реализована на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном.