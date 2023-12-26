Электронная очередь на границе станет платной с 1 января

Об изменениях в системе электронной очереди для грузовых авто при выезде из Казахстана объявили в Комитете госдоходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.

"С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис CarGoRuqsat составит 1 МРП. Деньги будут поступать в бюджет. Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая даёт возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в Закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают

бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.

Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. Сегодня электронная

очередь внедрена на пяти пунктах пропуска с Китаем, на четырёх пунктах – с Узбекистаном, на одном пункте с Туркменистаном и на одном с Россией.

С момента запуска системы выдано уже более 410 тысяч электронных пропусков.

Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.