Электронная очередь на границе станет платной с 1 января
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Об изменениях в системе электронной очереди для грузовых авто при выезде из Казахстана объявили в Комитете госдоходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.
"С 1 января 2024 года за оформление электронной очереди с перевозчиков государством будет взиматься оплата. Стоимость оформления через сервис CarGoRuqsat составит 1 МРП. Деньги будут поступать в бюджет. Также с участием бизнеса разработана гибкая тарификация, которая даёт возможность перевозчику воспользоваться внеочередным или ускоренным проездом, стоимость которого будет составлять 100 МРП", - сообщили в ведомстве.
Напомним, с 1 июля 2023 года вступили в силу поправки в Закон РК "О государственной границе Республики Казахстан", которые предусматривают
бронирование в системе электронной очереди времени грузовых транспортных средств при выезде из Казахстана.
Государство поэтапно внедряет на границе цифровое регулирование и модернизирует инфраструктуру пунктов пропуска. Сегодня электронная
очередь внедрена на пяти пунктах пропуска с Китаем, на четырёх пунктах – с Узбекистаном, на одном пункте с Туркменистаном и на одном с Россией.
С момента запуска системы выдано уже более 410 тысяч электронных пропусков.
Планируется, что работа по внедрению электронной очереди на всех пунктах пропуска будет завершена к концу 2024 года.
"Внедрение электронной очереди уже принесло свои плоды – инструмент показал высокую эффективность. Пропускная способность многих пунктов выросла в разы, выросла и экономическая активность бизнеса", - уточнили в КГД.
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